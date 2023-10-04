США передали Украине более миллиона конфискованных у Ирана патронов

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Центрального командования Вооруженных сил США, Вашингтон передал Киеву порядка 1,1 миллиона конфискованных патронов калибра 7,62 мм, ранее изъятых у Ирана.

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Передача данной партии боеприпасов произошла 2 октября. Момент передачи стал результатом длительного правового процесса, в ходе которого американское правительство выиграло гражданский иск, направленный на конфискацию оружия, принадлежавшего Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

Согласно официальному заявлению командования, эти боеприпасы были изъяты в декабре 2022 года с судна, предположительно направлявшегося в Йемен для поставки указанных боеприпасов. США подтверждают свою готовность сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью противодействия потоку иранской военной помощи в виде летальных вооружений в данном регионе. Эти усилия будут включать в себя применение санкций, как национальных, так и международных, в рамках Организации Объединенных Наций.

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По информации, полученной от телеканала CNN ранее, США также планируют передать Украине перехваченное иранское оружие и боеприпасы, которые были задержаны по пути в Йемен.