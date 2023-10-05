В МИД России потребовали запуска арбитража в отношении США

Россия требует запустить процедуру арбитража по отношению к Соединенным Штатам из-за отказа в выдаче виз дипломатам, направленным для участия в переговорах в рамках "ядерной пятерки". Об этом объявил Константин Воронцов, заместитель главы российской делегации, во время заседания первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, как сообщает РИА Новости.

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"Мы требуем мгновенного запуска арбитражной процедуры в отношении страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН. Ситуация является весьма серьезной, так как в установленные сроки не были предоставлены визы членам нашей делегации, которые должны принимать участие во встрече экспертов из стран, входящих в "ядерную пятерку", - заявил представитель МИД.

Воронцов также отметил, что Россия играла роль координатора данной встречи, несмотря на это, американская сторона отказала в выдаче виз. По мнению дипломата, действия США направлены на дестабилизацию российского председательства в данном формате.

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Ранее, представители США отказались выдавать визы российским представителям, которые должны были организовать и согласовать переговоры "ядерной пятерки" в Нью-Йорке.