В Венесуэле рассказали о планах присоединения к БРИКС

Венесуэла выражает свой интерес к присоединению к БРИКС, состоящему из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, в рамках второй фазы расширения этого союза, сообщает заместитель главы министерства иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки, Карлос Рон, ссылаясь на информацию, предоставленную РИА Новости.

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"Мы стремимся присоединиться к БРИКС и уверены, что это станет реальностью. Венесуэла готова внести свой значительный вклад в этот союз", - подчеркнул он.

Как отмечает Рон, Каракас ведет диалог о возможности вступления с несколькими членами БРИКС и получает их поддержку. Однако на вопрос о времени возможного вступления, которое может произойти в 2024 году, когда Россия станет председателем БРИКС, заместитель главы министерства иностранных дел Венесуэлы отметил, что точный график еще не установлен и будет зависеть от обстоятельств.

Также Карлос Рон сообщил о планировании визита министра иностранных дел Венесуэлы, Ивана Хиля Пинто, в Россию.

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Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России, Сергей Рябков, объявил о намерении БРИКС согласовать список стран-партнеров в ходе предстоящего саммита, запланированного на октябрь следующего года в Казани. Россия выразила свою поддержку включению Аргентины в число государств-партнеров в рамках БРИКС и приветствует интерес стран Латинской Америки к участию в этом международном объединении.