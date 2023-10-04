реклама
Украина представила план действий, нацеленный на улучшение совместимости с НАТО и реализацию соответствующих реформ в соответствии с рекомендациями, полученными в Вильнюсе. Эту информацию сообщила Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины, в ходе интервью на телеканале "Рада".
реклама
Согласно словам вице-премьера, Киев представил программу реформирования своих структур, которая была предоставлена западным союзникам. "Наши союзники заверили нас, что мы сможем начать выполнение всех поставленных задач до конца текущего года", - подчеркнула она.
Она также отметила, что правительство одобрило детальный план структур совета Украина — НАТО, который будет внедряться на всех уровнях, начиная с министерского и заканчивая посольским.
Ранее генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, выразил мнение, что Украина находится ближе к членству в альянсе, чем когда-либо. Он отметил, что страны-члены НАТО приняли три ключевых решения, направленных на приближение Украины к членству.