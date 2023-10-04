В Индии предупредили о риске «организованного хаоса» на нефтяном рынке

Министр нефти и природного газа Индии, Хардип Сингх Пури, выразил озабоченность возможностью возникновения "широкомасштабного организованного хаоса" на мировом рынке нефти, если цены на нефть достигнут уровня в 100 долларов за баррель. Эта информация была сообщена каналом CNBC.

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По словам министра, такой сценарий не будет выгоден ни странам-производителям, ни государствам-импортерам. Однако, Индия, имея значительные запасы сырья, будет находиться в более выгодном положении, чем многие другие страны. Хардип Сингх Пури подчеркнул: "Вам не нужно беспокоиться о возможных последствиях для Индии, так как наша страна - крупная экономика, и мы можем адаптироваться, включая сокращение объемов добычи сырья и производства нефтепродуктов".

Ранее министр нефти и природного газа Индии предупредил о возможности повторения мирового энергетического кризиса 2008 года, когда цены на нефть достигли 134,3 доллара за баррель. По мнению Пури, такой сценарий может стать реальностью в среднесрочной перспективе из-за уменьшения объемов добычи сырья со стороны крупнейших мировых экспортеров, таких как Саудовская Аравия и Россия.

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В первой половине сентября, ОПЕК сообщила о самом значительном сокращении глобальных запасов нефти за последнее десятилетие. По оценкам, сокращение запасов сырья к концу четвертого квартала 2023 года может составить около 3,3 миллиона баррелей в сутки. Это может стать самым значительным сокращением с 2007 года.