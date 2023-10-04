Российский «Минск» восстановят с агрегатами «забытого» корабля ВСУ

"Минск", большой десантный корабль Балтийского флота, подвергшийся ракетному удару со стороны Украины, может быть восстановлен с использованием систем и агрегатов судна "Константин Ольшанский" из состава Военно-морских сил Украины. Эту информацию сообщил источник из судоремонтной отрасли Крыма ТАСС.

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Собеседник агентства отметил, что рассматривается возможность восстановления технической готовности "Минска" путем использования аналогичных систем и агрегатов, присутствующих на "Константине Ольшанском", который не использовался с 2014 года. ТАСС при этом подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет.

После включения Крыма в состав России, Вооруженные силы Украины оставили около 20 кораблей на полуострове, включая "Константина Ольшанского", который ранее назывался БДК-56 до 1991 года.

Оба корабля, "Минск" и "Константин Ольшанский", являются проектом 775 и предназначены для десантных операций как в ближней, так и в дальней морской зоне. Они были построены в Польше для Военно-морского флота СССР и способны перевозить 13 танков или 20 грузовых автомобилей. В арсенале этих кораблей имеется реактивная система залпового огня "Град-М" и артиллерийские установки АК-725 калибра 57 миллиметров.

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13 сентября Вооруженные силы Украины провели ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, что привело к повреждению подводной лодки "Ростов-на-Дону" и БДК "Минск". Позднее, ссылаясь на источник из оборонно-промышленного комплекса, ТАСС сообщил, что подлодка получила незначительные повреждения.