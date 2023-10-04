Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
ТАСС: БДК «Минск» могут восстановить с использованием систем бывшего корабля ВСУ
Российский «Минск» восстановят с агрегатами «забытого» корабля ВСУ

реклама

"Минск", большой десантный корабль Балтийского флота, подвергшийся ракетному удару со стороны Украины, может быть восстановлен с использованием систем и агрегатов судна "Константин Ольшанский" из состава Военно-морских сил Украины. Эту информацию сообщил источник из судоремонтной отрасли Крыма ТАСС.

реклама

Собеседник агентства отметил, что рассматривается возможность восстановления технической готовности "Минска" путем использования аналогичных систем и агрегатов, присутствующих на "Константине Ольшанском", который не использовался с 2014 года. ТАСС при этом подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет.

После включения Крыма в состав России, Вооруженные силы Украины оставили около 20 кораблей на полуострове, включая "Константина Ольшанского", который ранее назывался БДК-56 до 1991 года.

Оба корабля, "Минск" и "Константин Ольшанский", являются проектом 775 и предназначены для десантных операций как в ближней, так и в дальней морской зоне. Они были построены в Польше для Военно-морского флота СССР и способны перевозить 13 танков или 20 грузовых автомобилей. В арсенале этих кораблей имеется реактивная система залпового огня "Град-М" и артиллерийские установки АК-725 калибра 57 миллиметров.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

13 сентября Вооруженные силы Украины провели ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе, что привело к повреждению подводной лодки "Ростов-на-Дону" и БДК "Минск". Позднее, ссылаясь на источник из оборонно-промышленного комплекса, ТАСС сообщил, что подлодка получила незначительные повреждения.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
6
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
3
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
5
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
«Централ Партнершип» сообщила о старте съёмок нового фантастического боевика «Последний Ронин»
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
Трамп пообещал вывести американские войска из ряда стран, если его изберут
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
73
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
13
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
16
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
25
5 мотивирующих фильмов для женщин
9
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
12

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
21:35
То есть ты не против писать "на России"
Google продлевает срок программной поддержки телефонов Pixel до семи лет
Тruth Seеker
21:34
Откапывают как раз, ибо связи с РФ тянут на дно
Захарова: запрет российских каналов в Армении противоречит принципам демократии
Салих Челик
21:33
Значит, 5000-ю серию пропускаем, ждём 6000-ю. Ладно...
GeForce RTX 5090 будет выпущена во втором полугодии 2024 года
Илья Николенко
21:29
я летом сапборд "ихний" купил) хороший сап кстати
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
jsth
21:28
Типа шведам захотелось ремейк полтавской битвы почувствовать? Кулеба иностранных дел...
Кулеба заявил, что Украина ведет переговоры со Швецией «о гарантиях безопасности»
Алексей Власов
21:27
Вот почему лучше взять отдельный M2 бокс с type-c с хорошим контроллером и к нему топовый М2 SSD NVME если хотите скорости и объема нужного. Да дороже но точно будет лучше.
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
Вассисуалий Лоханкин
21:16
За такое дерьмо Хуянг ещё и приплачиаать должен, хитрая желтопузая (ш)кур(т)ка!
В следующем году NVIDIA может выпустить 6-гиговый вариант GeForce RTX 3050
Александр Демидов
21:14
Полностью согласен. На словах типа это опыт многих людей и общие черты их смс и текстов. В реалиях ерунда какая то. Первые боты, именно боты и то умнее были. Если наковыряете про проект "тай" это иск...
Нейросеть Яндекса YaGPT 2 не хочет отвечать про Шебекино и "не знает" где находится русский город
VermeeY
21:11
какой увалень "-" поставил, узнаю - лицо начищу.
Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
Urtgard
21:09
Затем что совсем необязательно играть только на ультрах, играть можно хоть на минималках. Люди на спектруме, денди, сеге играли, и не помирали от вытекших глаз, мозга, и прочих жидкостей. Если реально...
NVIDIA готовит упрощенную RTX 3050: 6Gb и всего 70W
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем