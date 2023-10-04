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NataVd
Владимир Зеленский признал нехватку оружия и средств ПВО для наступления ВСУ
На Украине признали нехватку оружия и средств ПВО

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой необходимого вооружения и средств противовоздушной обороны (ПВО), как объявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на итальянском телеканале Sky TG24. Глава государства подчеркнул, что ВСУ также сталкиваются с серьезной проблемой - минными полями, и что важно сохранить активность украинских вооруженных сил на поле боя в зимний период, который, по его словам, представляет собой вызов как для военных, так и для населения.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США, Джон Кирби, выразил обеспокоенность тем, что оставшихся средств для оказания помощи Украине со стороны Соединенных Штатов хватит всего на пару месяцев, если Конгресс не предоставит дополнительное финансирование.

#новости
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