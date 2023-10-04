Силуанов рассказал о росте пенсий в 2024 году

В заявлении о федеральном бюджете на 2024-2026 годы появились важные детали о пенсионных выплатах. Глава Минфина России, Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, объявил о планах по увеличению пенсий. Согласно его заявлению, в 2024 году пенсии будут повышены на 7,5 процента.

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Следующим важным моментом была информация о среднем размере пенсии после индексации. По словам Силуанова, он составит 23 244 рубля. Кроме того, он отметил, что общие расходы на выплату пенсий в бюджете составят 600 миллиардов рублей.

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Таким образом, ожидается, что уровень инфляции в 2024 году, который составит 7,5 процента, будет учтен при индексации пенсий, что приведет к увеличению средних пенсионных выплат. Эти изменения влияют на множество пенсионеров, поскольку ожидается увеличение их числа в России на 1,13 миллиона в 2023 году и на 568,5 тысячи в следующем году.