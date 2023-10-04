В МИД рассказали о нюансе с выдачей виз России для переговоров «ядерной пятерки»

Заместитель главы МИД России, Сергей Рябков, поделился важной информацией относительно проблемы, связанной с предоставлением виз российской делегации для участия в переговорах "ядерной пятерки". Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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Согласно словам высокопоставленного дипломата, представители России были приглашены принять участие во встрече "пятерки" в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН. Тем не менее, возникла задержка с выдачей необходимых виз, что на данный момент затрудняет определение места и времени проведения консультаций экспертов из пяти ядерных держав.

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В июле текущего года постоянные члены Совета Безопасности ООН - Россия, Соединенные Штаты, Китай, Франция и Великобритания - провели переговоры в Каире по вопросам ядерного вооружения. Эти консультации были посвящены стратегическому риску и ядерным доктринам.