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NataVd
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины
ВСУ обстреляли российский регион

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили артиллерийский обстрел территории Курской области. Об этом информировал губернатор приграничного региона России, Роман Старовойт, через свой канал в мессенджере Telegram.

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Согласно его сообщению, сегодня, днем, с территории Украины было осуществлено обстрел села Плехово в Суджанском районе. Никто из жителей не пострадал, как пояснил глава региона.

После этой атаки, были зарегистрированы небольшие повреждения фасадов некоторых домов, заборов и хозяйственных построек. Также был зафиксирован один поврежденный автомобиль. Губернатор обещал предоставить помощь для восстановления имущества.

Кроме того, вследствие обстрела трех населенных пунктов - Гуево, Плехово и Горналь - они были временно отключены от электроснабжения. На данный момент аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Ранее Роман Старовойт информировал о предыдущем обстреле села Козино в Рыльском районе Курской области ВСУ. По его словам, там было зафиксировано 15 выстрелов, и в результате атаки пострадала вышка сотовой связи.

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Необходимо отметить, что 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе, как ответ на запросы о военной помощи от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

#новости
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