ОПЕК+ не стала менять уровень сокращения добычи нефти

Комитет для мониторинга ОПЕК+ в результате своего последнего собрания принял решение о сохранении текущего уровня добычи нефти. Это решение, о котором сообщает РИА Новости, включает в себя рекомендацию о сохранении действующих квот. Важно отметить, что объединение подтвердило свою готовность реагировать на любые изменения на нефтяном рынке.

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Интересно, что впервые ОПЕК+ начало сокращать объем добычи нефти в мае 2020 года. Это было вызвано падением спроса на нефть вследствие пандемии COVID-19. Тогда объем снижения составил 9,7 миллиона баррелей в сутки.

В ноябре прошлого года уровень сокращения был снижен до двух миллионов баррелей, и с тех пор он остается стабильным. Начиная с 2024 года, планируется дальнейшее сокращение, которое составит 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Стоит отметить, что начиная с марта некоторые члены ОПЕК+ добровольно сокращают свою добычу на уровне 1,66 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, в июле Саудовская Аравия односторонне сократила добычу на миллион баррелей, а Россия в августе уменьшила экспорт на 500 тысяч баррелей. Саудовская Аравия и Россия обе решили продлить свои ограничения до 2024 года, хотя последняя будет сокращать экспорт на 300 тысяч баррелей в сутки.

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На фоне стабильной политики ОПЕК+, цены на нефть начали снижаться. Например, декабрьские фьючерсы на нефть сорта Brent достигли отметки в 89,3 доллара за баррель, в то время как в сентябре они были выше 97 долларов. К этому давлению на цены добавляется увеличение добычи в Венесуэле и заявление Турции о намерении запустить нефтепровод из Иракского Курдистана, который до своего временного закрытия весной этого года поставлял на рынок 450 тысяч баррелей в сутки.