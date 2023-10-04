Захарова предостерегла Армению от отключения российских телеканалов

Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел (МИД) России, выразила опасения относительно возможного отключения российских телеканалов в Армении. Она подчеркнула, что такой запрет противоречит демократическим принципам. Брифинг по вопросам внешней политики с этим заявлением доступен для просмотра на YouTube.

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Захарова критически отнеслась к идее блокировки российских телеканалов в Армении и выразила мнение, что подобные идеи ставят под сомнение демократические ценности, которые ранее признавались важными. Она также выразила сомнение в том, что это инициатива отражает официальную позицию Еревана и призвала власти дать пояснения по этому вопросу.

30 сентября депутат фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян объявила о возможном отключении российских телеканалов в Армении. Она подчеркнула, что такие меры могут быть необходимы в случае угрозы национальной безопасности.

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Ранее Мария Захарова назвала задержание Микаэла Бадаляна, пророссийского блогера, и Ашота Геворкяна, обозревателя "Sputnik Армения", провокацией. Их подозревали в незаконном обороте огнестрельного оружия, однако не были предоставлены детали, касающиеся места обнаружения оружия и его владельца. Позже оба были освобождены из-под стражи.