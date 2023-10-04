Илон Маск раскритиковал чрезмерное спонсирование Украины США

Американский предприниматель Илон Маск подчеркнул, что приоритетом для американского правительства должны быть потребности США, а не Украины, в своем сообщении, опубликованном на странице в социальной сети X.

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Он выразил поддержку саркастическому посту журналиста Гленна Гринвальда, который подчеркнул, что важнее всего для США должны быть собственные потребности, а не чрезмерное финансирование Украины. Маск также добавил, что он поддерживает Киев, но несмотря на это, интересы США должны оставаться в центре внимания.

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Ранее Илон Маск насмехался над Владимиром Зеленским из-за частых просьб союзников о финансовой помощи для Украины. Бизнесмен опубликовал мем с изображением мужчины, которому при помощи фотошопа было приписано лицо Зеленского, изображенного с напряженным выражением. В подписи к мему Маск написал: "Когда прошло пять минут, а ты еще не просил миллиард долларов помощи".