Евросоюз предупредили о тяжелых последствиях вступления Украины

Вступление Украины в Евросоюз может оказать значительное воздействие на экономику всего союза, так как страна имеет право на получение 186 миллиардов евро. Более того, сумма эта может увеличиваться по мере времени. Об этом заявил Александр Асафов, политический аналитик, в беседе с "Лентой.ру".

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Аналитик подчеркнул, что бюджет Европейского Союза не сможет выдержать такой финансовой нагрузки. Однако существует надежда, что к моменту принятия решения и разработки соответствующих процедур ситуация изменится. Возможно, потребность в таком большом финансировании уменьшится или найдутся альтернативные решения.

Асафов также отметил, что выделение Украине 186 миллиардов евро может повлиять на крупнейших получателей финансовой помощи, включая Польшу. Возможно, будут разработаны механизмы для конфискации российских средств или других ресурсов, объявленных российскими. Однако сумма финансирования остается очень значительной, и это может стать серьезной и сложной задачей для всей экономики Евросоюза.

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Ранее сообщалось, что вступление Украины в Евросоюз обойдется Брюсселю в 186 миллиардов евро за семь лет. Эта сумма включает 96,5 миллиарда евро для Украины в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС и 61 миллиард евро из фонда сплочения ЕС для сокращения экономических и социальных различий и содействия устойчивому развитию.