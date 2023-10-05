Глава Крыма прокомментировал попытку ВСУ высадиться на полуострове

Глава Крыма, Сергей Аксенов, утверждает, что любой, кто нарушает границы России, столкнется с серьезными последствиями. Он сделал это заявление в своем Telegram-канале в связи с неудачной попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на полуострове Крым.

реклама

Министерство Обороны России сообщило о предотвращенной атаке на Крым 4 октября.

Сергей Аксенов выразил свою благодарность силовикам за успешное пресечение попытки вторжения диверсантов. Он также отметил, что один из пойманных бойцов ВСУ уже начал сотрудничать и предоставляет информацию.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно данным Минобороны, при попытке высадки ВСУ были задействованы три гидроцикла и один катер. Украинские десантники направлялись к мысу Тарханкут на западном побережье Крыма. Однако они были атакованы Воздушно-космическими силами России, и десант был уничтожен, один человек был взят в плен.