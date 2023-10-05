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Глава Крыма, Сергей Аксенов, утверждает, что любой, кто нарушает границы России, столкнется с серьезными последствиями. Он сделал это заявление в своем Telegram-канале в связи с неудачной попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на полуострове Крым.
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Министерство Обороны России сообщило о предотвращенной атаке на Крым 4 октября.
Сергей Аксенов выразил свою благодарность силовикам за успешное пресечение попытки вторжения диверсантов. Он также отметил, что один из пойманных бойцов ВСУ уже начал сотрудничать и предоставляет информацию.
Согласно данным Минобороны, при попытке высадки ВСУ были задействованы три гидроцикла и один катер. Украинские десантники направлялись к мысу Тарханкут на западном побережье Крыма. Однако они были атакованы Воздушно-космическими силами России, и десант был уничтожен, один человек был взят в плен.