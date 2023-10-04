В ООН заявили о слабости мировой экономики

Директор Отдела глобализации и стратегий развития UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) при ООН Ричард Козул-Райт выразил обеспокоенность состоянием мировой экономики. Эту информацию сообщил телеканал CNBC.

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Эксперты рассматривают прогноз ООН, который предсказывает рост глобального ВВП на уровне 2,4 процента к концу 2023 года и 2,5 процента к концу 2024 года, как оптимистичный. Однако выполнение этого сценария осложняют несколько экономических проблем, включая масштабные забастовки рабочих в автомобильной промышленности США, строгие кредитные условия и угрозу закрытия американских государственных органов.

Несмотря на эти факторы, экономика Соединенных Штатов остается в более благоприятном положении по сравнению с развивающимися рынками. Поэтому говорить о наступлении рецессии в США в 2024 году пока недостаточно обосновано, отмечает аналитик. Однако среднесрочно темпы роста глобального ВВП могут замедлиться. Козул-Райт заключает, что мировая экономика находится в довольно уязвимом состоянии, и прогноз ООН слишком оптимистичен.

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Ранее аналитики из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предупредили о рисках замедления мирового ВВП. Их оценки показывают, что темпы роста в конце 2023 года составят 3 процента, но к концу 2024 года они снизятся до 2,7 процента. Эти изменения будут влиять на множество факторов, включая более строгую денежно-кредитную политику ведущих центробанков, повышение ключевых процентных ставок, высокую инфляцию и медленное восстановление китайской экономики после продолжительных локдаунов.