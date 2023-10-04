Названа дата запуска первого спутника «Марафон-IoT»

"Марафон-IoT": первый российский спутник для интернета вещей готовится к запуску в космос. Важное событие ожидается 26 декабря, когда спутник "Марафон-IoT" отправится в космос на борту ракеты "Союз-2" с космодрома Восточный, как сообщает госкорпорация "Роскосмос", цитируемая ТАСС.

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Этот космический аппарат будет нести в себе особый смысл, так как на его поверхности будут выгравированы слова "самые заветные детские желания". Это связано с проектом поддержки детей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями.

Сентябрь принес еще одну важную новость, когда компания "Решетнев" объявила, что Опытное конструкторское бюро "Факел" успешно поставило двигательную установку для спутника системы "Марафон-IoT".

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Также в сентябре стало известно о контракте между "Решетнев" и "Роскосмосом" на производство целых 132 космических аппаратов для низкоорбитальной системы передачи данных "Марафон-IoT". Этот шаг подчеркивает важность развития системы интернета в России и мировом масштабе.