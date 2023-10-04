Украина впервые за 18 лет запустила поезд с маршрутом между Львовом и Варшавой

На Украине начал курсировать международный поезд, устанавливающий связь между Львовом и Варшавой. По информации компании "Укрзалицнызя", это восстановление маршрута, который был закрыт почти два десятилетия назад.

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Председатель правления компании, Евгений Лященко, отметил, что для реализации этого проекта потребовалось более шести месяцев, включая длительные переговоры с польскими партнерами и восстановление пункта пропуска. Он также подчеркнул, что этот новый железнодорожный маршрут соединит еще десять украинских населенных пунктов с Варшавой и Люблином.

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Ранее глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши, Марчин Пшидач, рекомендовал Украине осторожно подходить к расширению своих связей в Европе, чтобы не ухудшить отношения с долгосрочными партнерами.