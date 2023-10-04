Сунак призвал союзников по НАТО передать больше оружия Украине

Премьер-министр Великобритании, Риши Сунак, взывает к союзникам в НАТО о предоставлении большего объема вооружения Украине с уверенностью, что это поможет украинцам завершить текущую ситуацию. Эту позицию он выразил в интервью агентству Reuters.

реклама

Согласно его словам, он утверждает: "Предоставив президенту Владимиру Зеленскому необходимые инструменты, украинцы смогут довести дело до конца".

В ходе конференции британских консерваторов политик обратился к союзникам Великобритании, призывая их поддержать Украину путем предоставления вооружения.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее адмирал Роб Бауэр из Нидерландов, глава Военного комитета НАТО, заявил о том, что конфликт на Украине привел к исчерпанию арсеналов альянса в отношении боеприпасов. Аналитики североатлантического альянса также подчеркнули важность сверхурочной работы военной индустрии в "странах демократии", предостерегая, что в противном случае ситуация на линии военного конфликта может измениться.