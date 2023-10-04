В Эстонии снизилась поддержка украинских беженцев

Уровень поддержки приема беженцев из Украины в Эстонии достиг самого минимального значения с начала российской специальной военной операции. Эти данные были выявлены в опросе, проведенном по заказу Государственной канцелярии фирмой Turu-uuringute, согласно информации, сообщенной РИА Новости.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 7 по 12 сентября, в сентябре только 33 процента опрошенных эстонцев поддерживали идею принятия украинских беженцев, в то время как в начале этого года 60 процентов граждан высказывали такую поддержку. Остальные участники опроса не имели четкой позиции по этому вопросу.

Подчеркивается, что уровень поддержки приема украинских беженцев в Эстонии в сентябре достиг самого низкого показателя с 24 февраля 2022 года. В первом полугодии 2023 года инициативу поддерживали от 74 до 82 процентов населения Эстонии, но среди представителей других национальностей в стране поддержка приема украинцев в первой половине 2023 года снизилась с 48 до 56 процентов, а в сентябре упала до 46 процентов.

Этот опрос включал в себя ответы 1510 жителей Эстонии, старше 15 лет.

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Ранее Наталья Науменко, глава Государственной миграционной службы Украины, призвала западные страны не создавать программы для интеграции украинских беженцев, подчеркивая, что украинская власть рассматривает их как временно переселившихся и надеется на их возвращение на родину.