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Министр энергетики Казахстана, Алмасадам Саткалиев, на брифинге объявил, что транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан начнется ближе к концу октября. Эту важную информацию распространило агентство ТАСС.
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Согласно его словам, завершаются ремонтные работы, связанные с созданием отдельной инфраструктуры для учета газа, что позволит начать газоснабжение в ближайшее время. Также ведется согласование с Узбекистаном по объемам транзита.
"Мы готовы предоставить конкретные данные о объемах транзита, как только получим официальную заявку", - подчеркнул министр. Ранее обсуждались возможные объемы от 1,5 миллиарда до 10 миллиардов кубометров. Этот шаг будет приносить дополнительный доход Казахстану, что было высказано ранее в Астане, и потому было принято предложение Москвы.
Напомним, что ноябрь прошлого года стал моментом, когда Россия объявила о своих намерениях создать газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном. Эти планы акцентировались на экономических отношениях, не затрагивая политическую сферу.
Сам Узбекистан является крупным экспортером газа, особенно в Китай. Приобретение газа из России позволит ему расширить продажи, предполагая получение выгодных цен.
Для России важен поиск новых рынков сбыта газа, особенно после утраты значительной доли европейского рынка. Однако есть сложности связаны с ограниченной инфраструктурой. Например, поставки газа в Китай в данный момент осуществляются только через проект "Сила Сибири", который планируется расширить до 38 миллиардов кубометров к 2027 году, в то время как другие проекты пока не имеют заключенных контрактов.