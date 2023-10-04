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NataVd
Казахстан сообщил о начале поставок российского газа в Узбекистан в октябре
Назван срок начала поставок российского газа в новую страну

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Министр энергетики Казахстана, Алмасадам Саткалиев, на брифинге объявил, что транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан начнется ближе к концу октября. Эту важную информацию распространило агентство ТАСС.

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Согласно его словам, завершаются ремонтные работы, связанные с созданием отдельной инфраструктуры для учета газа, что позволит начать газоснабжение в ближайшее время. Также ведется согласование с Узбекистаном по объемам транзита.

"Мы готовы предоставить конкретные данные о объемах транзита, как только получим официальную заявку", - подчеркнул министр. Ранее обсуждались возможные объемы от 1,5 миллиарда до 10 миллиардов кубометров. Этот шаг будет приносить дополнительный доход Казахстану, что было высказано ранее в Астане, и потому было принято предложение Москвы.

Напомним, что ноябрь прошлого года стал моментом, когда Россия объявила о своих намерениях создать газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном. Эти планы акцентировались на экономических отношениях, не затрагивая политическую сферу.

Сам Узбекистан является крупным экспортером газа, особенно в Китай. Приобретение газа из России позволит ему расширить продажи, предполагая получение выгодных цен.

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Для России важен поиск новых рынков сбыта газа, особенно после утраты значительной доли европейского рынка. Однако есть сложности связаны с ограниченной инфраструктурой. Например, поставки газа в Китай в данный момент осуществляются только через проект "Сила Сибири", который планируется расширить до 38 миллиардов кубометров к 2027 году, в то время как другие проекты пока не имеют заключенных контрактов.

#новости
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