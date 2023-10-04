Медведев сообщил Украине две приятные новости

В Евросоюзе существует уверенность в том, что Украина сможет поддерживать свою независимость и функционировать до 2030 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, в своем Telegram-канале.

реклама

Согласно Медведеву, это радостная новость для Украины. Кроме того, он дополнительно уведомил, что имеется еще одно важное объявление для Киева: спикер Палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, был отстранен от своей должности из-за близких отношений с украинской властью. Это произошло на фоне ограниченности финансовых ресурсов США, оставшихся всего на два месяца.

Инициатива о демиссии Маккарти принадлежит республиканцу Мэтту Гаетцу. Он был недоволен тем, что Маккарти, также являющийся членом его партии, согласовывал дальнейшие шаги в предоставлении финансовой поддержки Украине с американским президентом Джо Байденом.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее сообщалось о возможных сложностях, с которыми может столкнуться Украина в ноябре в связи с выплатой зарплат государственным служащим, если США будут задерживать финансирование Киева.