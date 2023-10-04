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NataVd
Азербайджан обвинил Армению в препятствовании реинтеграции армян Карабаха
В Баку обвинили Ереван в препятствовании реинтеграции армян Карабаха

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Ереван активно препятствует процессу интеграции армянского населения Нагорного Карабаха в азербайджанское общество. Это утверждение было сделано представителями Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и распространено агентством Trend.

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По информации данного ведомства, для облегчения процесса реинтеграции армянских жителей Карабаха был разработан специальный портал Государственной миграционной службы Азербайджана. Тем не менее, некоторые армянские интернет-провайдеры активно блокируют доступ к определенным доменным именам, принадлежащим азербайджанским государственным учреждениям. Это создает серьезные препятствия для жителей Армении, которые пытаются воспользоваться этим ресурсом.

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Кроме того, стоит отметить, что ранее было заявлено о задержании трех бывших лидеров не признанной Нагорно-Карабахской республики: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. В ходе этого события также были арестованы экс-председатель парламента НКР Давид Ишханян и директор Службы национальной безопасности республики Арарат Мелкумян.

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