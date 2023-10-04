В Баку обвинили Ереван в препятствовании реинтеграции армян Карабаха

Ереван активно препятствует процессу интеграции армянского населения Нагорного Карабаха в азербайджанское общество. Это утверждение было сделано представителями Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и распространено агентством Trend.

реклама

По информации данного ведомства, для облегчения процесса реинтеграции армянских жителей Карабаха был разработан специальный портал Государственной миграционной службы Азербайджана. Тем не менее, некоторые армянские интернет-провайдеры активно блокируют доступ к определенным доменным именам, принадлежащим азербайджанским государственным учреждениям. Это создает серьезные препятствия для жителей Армении, которые пытаются воспользоваться этим ресурсом.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, стоит отметить, что ранее было заявлено о задержании трех бывших лидеров не признанной Нагорно-Карабахской республики: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. В ходе этого события также были арестованы экс-председатель парламента НКР Давид Ишханян и директор Службы национальной безопасности республики Арарат Мелкумян.