Стало известно об усталости крупных союзников от Украины

Крупные западные союзники, включая Соединенные Штаты, начали выражать усталость от продолжительной поддержки Украины и дают ясно понять, что эта помощь не будет бесконечной. Эту информацию сообщает The Washington Times (WT).

реклама

По данным данной газеты, некоторые эксперты предсказывают, что, несмотря на всё, поддержка со стороны Западных стран для Украины будет продолжаться. Однако они признают возрастающую обеспокоенность, особенно в свете нежелания США втягиваться в ещё один долгосрочный конфликт.

Бывший заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов по европейской политике и политике НАТО, Джим Таунсенд, выразил свои мысли по этому вопросу: "Я считаю, что такие опасения вполне обоснованы. Неважно, будь то усталость после Афганистана, Ирака или Балкан. Усталость - это естественное состояние любого военного конфликта, особенно когда в нем участвуют Соединенные Штаты и другие демократические страны. Мы склонны быстро утомляться и стремиться к быстрым результатам".

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее Госсекретарь Соединенных Штатов, Энтони Блинкен, подчеркнул, что президент Джо Байден, с начала эскалации кризиса на Украине, нацелен на предотвращение прямого столкновения с Россией. Он также отметил, что с самого начала конфликта Байден придерживается убеждения, что Соединенные Штаты предоставляют максимальную поддержку Украине и стремятся привлечь другие страны к этому процессу.