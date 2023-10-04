Захарова назвала ЕС театром абсурда из-за заявления о ядерном статусе Украины

В интервью для радио Sputnik, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, выразила возможную необходимость ядерного статуса Украины со стороны Европейского союза (ЕС). Захарова высказала это мнение в контексте недостаточной реакции со стороны ЕС на заявление президента Украины, Владимира Зеленского, о ядерной амбиции своей страны.

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Захарова также раскритиковала бездействие ЕС и считает его "театром абсурда", особенно учитывая заявления главы МИД ФРГ, Анналены Бербок. По словам Захаровой, при сохранении лидеров, подобных Бербок, на властных постах в странах ЕС, возможно, потребуется даже ядерное вооружение Украины. Этот вопрос приобрел значимость после выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции и вызвал широкий резонанс в мировом сообществе.

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Кроме того, Мария Захарова также прокомментировала заявление главы МИД Германии, Анналены Бербок, о возможном расширении границ Европейского союза (ЕС) до Луганска. Представитель МИД России подчеркнула, что включение Луганска в состав ЕС возможно только в случае вступления России в эту организацию или если Бербок "пересмотрит свое мнение на 180 градусов". Эти комментарии Марии Захаровой отразили позицию России относительно европейской интеграции Украины и России и подчеркнули ее недовольство в этом вопросе.