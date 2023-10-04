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«Ъ»: «Уральские авиалинии» не закрыли вовремя сделки по западным самолетам
Российские авиакомпании не дождались денег на западные самолеты

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Российские авиакомпании "Уральские авиалинии" и iFly столкнулись с задержками в заключении сделок по страховому урегулированию с западными владельцами арендованных самолетов, как сообщает газета "Коммерсантъ".

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Лицензии для осуществления платежей, выданные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) США, оставались действующими до конца сентября, однако авиаперевозчики так и не получили ожидаемого финансирования от государства для выкупа арендованных воздушных судов.

Лизинговому предоставителю "Уральских авиалиний" удалось договориться о продлении лицензии до 31 октября, в то время как лизингодатель iFly все еще находится в процессе согласования аналогичного продления. Обе компании отказались комментировать ситуацию.

После выкупа самолетов лизинговой компанией "НЛК-Финанс", входящей в состав Росавиации через НСК и ФГУП АГА(а), предполагается, что они будут переданы авиакомпаниям посредством выделения средств из ФНБ в форме льготного кредита на 15 лет. После этого авиакомпании заключают новые лизинговые соглашения с "НЛК-Финанс" или НСК. Однако на данный момент только государственной компании "Аэрофлот" удалось успешно провести такие сделки, в то время как частным авиаперевозчикам деньги от "НЛК-Финанс" так и не поступили.

Источник из правительства объяснил задержку тем, что Минтранс, "НЛК-Финанс" и авиакомпании не могут договориться о новых условиях лизинговых контрактов, при этом образцы, заключенные с "Аэрофлотом", не применимы - Минфин установил дополнительные требования для частных авиаперевозчиков.Минфин и Минэкономики отказались комментировать ситуацию, но Минтранс подтвердил, что идет согласование условий договоров между указанными авиакомпаниями и лизинговой компанией.

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Ранее стало известно, что Минтранс потребовал от авиакомпаний направлять всю свою чистую прибыль за 2022 год на сделки по западным самолетам. Чистая прибыль S7 за прошлый год составила более 34 миллиардов рублей, Utair получил более 4 миллиардов рублей. "Аэрофлот", в свою очередь, не подпадает под это требование, так как завершил год с убытком в размере 40,5 миллиарда рублей по РСБУ.

#новости
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