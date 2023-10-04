реклама
При принятии решений властями Армении не учитывается общественное мнение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе интервью для радио Sputnik.
реклама
Захарова подчеркнула, что армянское руководство принимает решения, имеющие "общенациональное значение не только в настоящем, но и в контексте истории нации". При этом она выразила недовольство тем, что итоги действий армянских властей не соответствуют тем обещаниям, которые были даны до проведения выборов.
3 октября Национальное собрание (парламент) Армении приняло решение ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС). В ответ на это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, выразил заблаговременные вопросы со стороны Москвы после принятия соответствующего решения Ереваном.