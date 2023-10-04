В Евросоюзе подсчитали убытки от вступления Украины

Брюссель планирует выделить 186 миллиардов евро на поддержку Украины в течение семи лет после её присоединения к Евросоюзу. Эта информация поступила из газеты Financial Times (FT) и была подкреплена документом секретариата Совета ЕС.

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Эти средства включают 96,5 миллиарда евро, предназначенных для Украины в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС, и 61 миллиард евро из фонда сближения ЕС, который направлен на сокращение экономических и социальных неравенств и поддержку устойчивого развития.

Расширение Евросоюза на другие страны-кандидаты, включая Албанию, Турцию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Молдавию, Боснию и Герцеговину, обойдется ЕС в 256,8 миллиарда евро.

Этот шаг также может повлечь увеличение взносов более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды, в бюджет ЕС, а также снижение субсидий для фермеров из существующих стран-членов ЕС на одну пятую часть, как указано в документе.

В результате, все страны-члены Евросоюза будут вынуждены увеличить свои взносы и уменьшить получение средств из бюджета ЕС.

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Ранее министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, делился деталями о возможном вступлении Украины в Евросоюз и подчеркивал, что Киев уже получает подтверждение от Брюсселя относительно этой инициативы. По его словам, решение о членстве Украины в Евросоюзе уже принято.