Поляки выступили против выплат приезжающим украинцам

Граждане Польши выразили свое несогласие с идеей предоставления субсидий в размере 500 злотых (приблизительно 110 долларов) ежемесячно для украинских мигрантов, приезжающих в страну, так свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательским центром Pollster и опубликованные в Super Express.

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"Поляки выразили желание помогать украинцам, однако в то же время стремятся учесть свои собственные интересы. Мы испытываем глубокую симпатию к украинцам, но важно не игнорировать наши собственные потребности", - подчеркнул польский политолог Казимеж Кик. Он также отметил, что в настоящее время во всей Европе наблюдается рост недовольства по отношению к иммигрантам.

Отчет указывает, что 36% респондентов четко высказались против предоставления финансовой поддержки украинским мигрантам, а 24% склонны быть скорее против. В то время как всего 8% опрошенных однозначно поддерживают субсидии, 18% высказывают склонность к этой мере, и 14% не могут определить свою позицию.

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Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение граждан страны к беженцам из Украины ухудшилось по нескольким причинам. Он подчеркнул: "Никто не имеет проблем с тем, что белорусы говорят на русском языке, но, когда речь заходит об украинцах, люди начинают задаваться вопросом о их политических убеждениях".