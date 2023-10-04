Мэр Новосибирска отреагировал на идею испытать ядерное оружие в Сибири

Если ядерные испытания будут проведены над Сибирью, это повлечет за собой серьезные последствия, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя предложение главреда RT Маргариты Симоньян. Мэр российского города выразил свое мнение относительно идеи проведения атмосферных ядерных испытаний на высоте 100 километров над Сибирью, высказанной Маргаритой Симоньян.

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Анатолий Локоть, обладая образованием физика, подчеркнул, что термоядерные наземные взрывы несут в себе серьезные негативные последствия, которые будут влиять не только на сотни лет, но и на тысячелетия.

Он также обратил внимание на то, что некоторые радиоактивные элементы имеют долгий период полураспада после термоядерного взрыва, измеряемый сотнями и тысячами лет. Поэтому вопросы, связанные с ядерной и термоядерной энергией, требуют особой ответственности и внимания.

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Ответ на предложение Маргариты Симоньян также был получен из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия остается при своей позиции об отказе от ядерных испытаний. В связи с этим, официальные дискуссии о ядерных испытаниях находятся вне обсуждения на государственном уровне.