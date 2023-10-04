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Вечером 3 октября произошел инцидент, в результате которого здание спиртзавода в селе Ивашки, Харьковская область, получило серьезные повреждения. Эту информацию внес глава областной военной администрации Олег Синегубов в свой Telegram-канал.
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По словам официальных представителей местных властей, также были зафиксированы повреждения здания инкубатора, что усугубило ситуацию.
В этой же ночи в нескольких регионах Украины, включая Харьковскую область, объявлена воздушная тревога, вызванная, вероятно, беспокойством из-за инцидента.
На следующее утро, 4 октября, в Кривом Роге, Днепропетровская область, Украина, произошли несколько взрывов, об этом информацию подтвердил мэр города Александр Викул. Следствие и официальные комментарии властей о происшествиях ожидаются.