Жители Финляндии заинтересовались военной подготовкой из-за спецоперации России

В свете спецоперации России на Украине, жители Финляндии проявляют возросший интерес к военной подготовке, как сообщает газета The New York Times (NYT).

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В ответ на эти события Финляндия решительно увеличила свой военный бюджет и интенсифицировала тренировочные мероприятия, имеющие важное значение для подготовки новобранцев и резервистов. В период с 2021 по 2022 год количество обязательных учений для резервистов возросло на 65%, а объем оборонной подготовки для добровольцев вырос на 300%.

Офицеры финской армии утверждают, что активные боевые действия, начавшиеся 24 февраля 2022 года, сильно повысили мотивацию призывников и резервистов. Полковник Веса Лайтонен, один из командиров учебных мероприятий, подчеркнул: "Теперь они четко осознают, почему они находятся на военной службе, и мы можем дать им на это ответ".

Сами добровольцы, отправившиеся на военную службу, утверждают, что "реальность военного конфликта стала ближе". Военный Кампер Валласваара заявил: "Это стало более реалистичным после СВО России на Украине, и это разбудило нас".

Бывший министр иностранных дел Финляндии, Пекка Хаависто, подчеркнул, что Финляндия даже как член НАТО не может изменить Россию. Он отметил, что российская история имеет волнообразный характер, иногда проявляя агрессию, а иногда идя на сотрудничество с Западом. Он заключил: "Исходя из столетнего опыта, следует ожидать, что эти циклы будут продолжаться и в будущем, поэтому нам нужно быть готовыми как к тяжким, так и к более спокойным временам".

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Ранее президент Финляндии призвал Запад строить отношения с Россией и восстанавливать доверие после завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для людей мир бесценно важен, и важно не допустить нового военного конфликта.