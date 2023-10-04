Сбитый в Брянской области беспилотник нес восемь боеприпасов

Во вторник, 3 октября, в Брянской области был сбит беспилотный аппарат, который перевозил восемь боеприпасов. Об этом информирует Telegram-канал под названием "Shot".

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По данным канала, обломки беспилотника, принадлежавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ), были найдены на месте его падения. При осмотре обломков были обнаружены следы выстрелов из гранатометов ВОГ-25. Российские военные, находившиеся на месте инцидента, безопасно уничтожили обнаруженные боеприпасы. Подробности о самом беспилотнике, сбитом в результате инцидента, не раскрываются.

Инцидент произошел недалеко от поселка Ворчаны в Стародубском районе. По информации губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал, и разрушений также не было зарегистрировано.

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Следует отметить, что в октябре 2022 года в восьми регионах России, включая Брянскую область, был введен средний уровень реагирования. Этот режим предполагает ужесточение мер по обеспечению общественной безопасности и повышение уровня охраны энергетических объектов.