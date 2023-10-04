Появились подробности о сбитых в Белгородской области дронах

В ночь с 3 на 4 октября в Белгородской области произошло событие, в результате которого системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку группы беспилотных летательных аппаратов, сбив при этом около 19 объектов. Губернатор приграничного с Украиной российского региона, Вячеслав Гладков, поделился этой информацией в своем сообщении в социальной сети "ВКонтакте".

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Этот инцидент привел к повреждению административного здания в городе Белгороде, а также к повреждениям в селе Шишино, где были выбиты окна и повреждены 3 автомобиля. Размер разрушений от обломков на данный момент уточняется.

Чтобы более подробно зафиксировать все повреждения, вызванные атакой беспилотников, включая Белгород, Белгородский и Корочанский районы, власти запланировали провести подробный обход.

Этот инцидент стал частью серии атак, начавшейся вечером 3 октября, когда система противовоздушной обороны сумела уничтожить два снаряда реактивной системы залпового огня и беспилотник самолетного типа. Действия средств ПВО продолжились и ночью 4 октября, когда они успешно справились с угрозой над городом Белгород и его окрестностями.

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В общей сложности за прошлую ночь системы противовоздушной обороны перехватили 31 беспилотный дрон и уничтожили их над территорией трех регионов: Белгородской, Брянской и Курской областей.