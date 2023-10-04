Стало известно о секретных переговорах России, США и Евросоюза

На совершенно секретных переговорах, тщательно организованных и проведенных в Стамбуле 17 сентября, представители России, Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС) обсудили деликатные вопросы, касающиеся конфликта в Нагорном Карабахе, всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал специальную операцию в этом регионе. Эти сведения были опубликованы газетой Politico.

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Эта необычайно секретная встреча представляет собой событие высшей важности, отмечая редкий контакт между Москвой и Западом по вопросу национальной безопасности впервые с 24 февраля 2022 года.

Инсайдер, имеющий представление о ходе дискуссий, подчеркнул, что на переговорах основное внимание было уделено вопросу о разрешении гуманитарных конвоев из Армении в Нагорный Карабах с целью обеспечения местных жителей топливом и продовольствием.

Американскую сторону представлял старший советник по переговорам на Кавказе Луи Боно, Евросоюз — представитель Тойво Клаар, а Россию – специальный посланник президента Владимира Путина по отношениям между Арменией и Азербайджаном, Игорь Ховаев.

Представитель Государственного департамента США отказался комментировать эту встречу, отметив, что она является частной дипломатической дискуссией.

Ранее официальный представитель Кремля, Дмитрий Песков, подчеркнул актуальность вопроса о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией, несмотря на решение властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) о прекращении своего существования.

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19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале "локальных антитеррористических мероприятий" на карабахской территории. Позже глава НКР, Самвел Шахраманян, подписал указ о прекращении существования республики и предоставил населению региона возможность изучить условия реинтеграции, чтобы принять решение о будущем Нагорного Карабаха.