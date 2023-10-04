Стало известно о планах ВСУ выстроить линию обороны вокруг Купянска

В высказывании, сделанном экспертом по военным вопросам, бывшим подполковником Луганской Народной Республики (ЛНР) Андреем Марочко, прозвучало заявление о переходе военнослужащих Вооруженных Сил Украины (ВСУ) к стратегии обороны в окрестностях Купянска. Об этом информирует агентство РИА Новости, предоставляя подробности и точные факты.

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Подробности сообщения подчеркивают, что украинские военные активно ведут инженерные работы для модернизации существующих фортификационных сооружений и строительства новых на территории населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы. Особое внимание уделяется новой системе траншей, которая, по всей видимости, предназначена для создания непрерывной линии обороны вокруг города Купянска, как объяснил эксперт.

Следует отметить, что военный аналитик выразил предположение о переходе ВСУ к оборонительным тактикам и позиционным операциям на данном участке фронта.

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Ранее, руководитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин упомянул о формировании кольцевой оборонительной системы вокруг Купянска ВСУ, особенно на северной части линии фронта. Пушилин подчеркнул, что украинские силы усиливают оборонительные меры в этом районе.