В настоящее время районные комиссии проводят осмотр поврежденных территорий, анализируют последствия обстрелов и масштаб разрушений

В своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз информирует о том, что Вооруженные силы Украины совершили артиллерийский обстрел четырех районов в Брянской области, используя реактивную систему залпового огня и кассетные боеприпасы.

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Согласно информации от губернатора, обстреляны следующие районы: Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский. При этом, несмотря на инцидент, никто из местных жителей не пострадал, но были зафиксированы повреждения жилых и хозяйственных построек.

В настоящее время районные комиссии проводят осмотр поврежденных территорий, анализируют последствия обстрелов и масштаб разрушений. Глава региона следит за развитием ситуации и обеспечивает необходимую информацию о произошедшем инциденте.

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Кроме того, 13 июня президент России, Владимир Путин, выразил обеспокоенность и предложил создать "санитарную зону" на территории Украины, с целью отодвинуть Вооруженные силы Украины от границы России. Он утверждает, что ВСУ стремятся отвлечь Россию от основных направлений военных действий, которые были запланированы Киевом.