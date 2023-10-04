Стало известно о планах России ввести безвизовый режим еще с двумя странами

Бахрейн и Кувейт рассматривают возможность введения безвизового режима с Россией, согласно информации, представленной в новостях "Известий" и подтвержденной российскими посольствами в этих странах.

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По информации, полученной из посольства России в Кувейте, Москва находится в процессе переговоров о взаимной отмене визового режима с Манамой и Эль-Кувейтом. В то же время в российском дипломатическом представительстве в Бахрейне подчеркнули, что вопрос о взаимной отмене визовых требований для обычных паспортов находится под вниманием профильных ведомств.

Дипломаты также сообщили, что в ближайшем будущем ожидается увеличение числа поездок путешественников. Предполагается, что пассажиропоток между Россией и Бахрейном превысит 66 тысяч человек в год.

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Кроме того, Ангола уже отменила туристические визы для россиян с 29 сентября. Теперь россияне имеют возможность прибывать в эту страну с туристической целью на срок не более 30 дней за одну поездку и не более 90 дней в году.