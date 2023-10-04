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Губернатор Брянской области Богомаз: силами ПВО уничтожен беспилотник ВСУ
В Брянской области уничтожен украинский беспилотник

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В Брянской области был уничтожен беспилотник украинского происхождения, как объявил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его сообщению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). "Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны Российской Федерации в районе Брянска успешно обезврежен беспилотник самолетного типа", - подчеркнул он.

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Политик также подчеркнул, что в результате этого инцидента никто не пострадал, и не было нанесено никаких разрушений. На данный момент на месте происшествия действуют оперативные службы.

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За прошедший день, 3 октября, также было зафиксировано сбитие украинского дрона в небе над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

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