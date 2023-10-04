Конгрессмен Скэлиз захотел занять место спикера Палаты представителей США

Лидер большинства в Палате представителей США, Стив Скэлиз, выразил желание занять позицию спикера нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов. Информацию об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на свои источники.

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Согласно данным канала, после ухода с поста бывшего спикера, республиканца Кевина Маккарти, Скэлиз активно начал обращаться к политикам за поддержкой перед предполагаемым голосованием, запланированным на среду. В официальном заявлении говорится: "Лидер большинства в Палате представителей, Стив Скэлиз, республиканец из Луизианы, исследует возможность получения поддержки для замены бывшего спикера, Маккарти."

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Во вторник, 3 октября, Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера, Кевина Маккарти. Голоса "за" составили 216 конгрессменов, в то время как "против" проголосовали 210. Временно исполняющим обязанности спикера Палаты представителей стал Патрик Макгенри.