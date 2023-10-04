Российские военные активно использовали артиллерийский огонь и мощные огнеметные системы

Главный представитель пресс-службы "Восток" Олег Чехов сообщил об успешной обороне российских военных в приграничной зоне села Приютного. Это позволило им укрепить свое тактическое положение в нескольких населенных пунктах, как сообщает агентство ТАСС.

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Олег Чехов подчеркнул, что подразделения "Восток" на южно-донецком направлении успешно отбили атаку украинской армии, при этом они активно использовали артиллерийский огонь и мощные огнеметные системы. Среди завоеванных позиций упомянуты районы Новозлатополя, Червоного и Приютного. Кроме того, российские войска смогли захватить опорные пункты и взять в плен четырех украинских бойцов.

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Ранее Вадим Астафьев, главный представитель пресс-центра группировки "Юг" российских войск, отметил неудачные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать районы Клещеевки и Андреевки под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР).