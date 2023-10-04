У украинской армии есть от шести до восьми недель для продолжения контрнаступления до ухудшения погодных условий

Российская авиация, направляясь на южное направление Донецка, атаковала временные базы трех украинских бригад, как объявил Олег Чехов, глава пресс-службы военной группировки "Восток", согласно информации, предоставленной ТАСС.

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В результате боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли артиллерийскую пушку Д-20 и три минометных расчета. Министерство обороны подчеркнуло, что атака была нанесена на базу 5-й механизированной бригады в районе Урожайного.

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Ранее в Белом доме США выразили мнение о том, что у украинской армии есть от шести до восьми недель для продолжения контрнаступления до ухудшения погодных условий. Американская сторона призывает оперативно предоставить дополнительную помощь Киеву.