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Российская авиация, направляясь на южное направление Донецка, атаковала временные базы трех украинских бригад, как объявил Олег Чехов, глава пресс-службы военной группировки "Восток", согласно информации, предоставленной ТАСС.
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В результате боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли артиллерийскую пушку Д-20 и три минометных расчета. Министерство обороны подчеркнуло, что атака была нанесена на базу 5-й механизированной бригады в районе Урожайного.
Ранее в Белом доме США выразили мнение о том, что у украинской армии есть от шести до восьми недель для продолжения контрнаступления до ухудшения погодных условий. Американская сторона призывает оперативно предоставить дополнительную помощь Киеву.