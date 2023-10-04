Российские военные начали применять дроны «Упырь»

На направлении Сватово — Кременная, российские бойцы из специального подразделения начали использовать беспилотники FPV-дроны «Упырь», как сообщает ТАСС.

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Согласно военным, эти дроны уже доказали свою эффективность в жестких боевых условиях. Экипаж "Упыря", действовавший в условиях вражеского огня, успешно устранял все преграды, скрывавшихся в укрепленных пунктах, - сообщил представитель компании, занимающейся производством беспилотных аппаратов.

Он также отметил, что эти дроны выдают отличную маневренность, что делает их особенно эффективными в лесистой местности. Кроме того, российские солдаты научились использовать естественное окружение в качестве маскировки, что позволяет им приближаться к целям незаметно на низкой высоте и скорости, и успешно атаковать укрепленные позиции.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) также применяют дроны и в их арсенале есть беспилотники, оборудованные отравляющими веществами, а также гранаты "Черемуха". Эти средства были обнаружены в районе специальной военной операции (СВО).