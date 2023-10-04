Шольцу предсказали историческое фиаско в ближайшее воскресенье

Германского канцлера Олафа Шольца и Социал-демократическую партию (СДПГ) ждет историческое поражение на предстоящих выборах в двух важных регионах - Баварии и Гессене, которое описано в статье N-TV. Телеканал прогнозирует неудачу в областях с населением, насчитывающим 19 миллионов человек. Опросы указывают на возможный полный провал СДПГ.

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В Баварии партия Шольца грозит занять пятое место, а в Гессене - четвертое. Этим результатам угрожают не только оппозиционный блок ХДС/ХСС, но и праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Зеленые".

Согласно материалу, воскресный вечер станет для Шольца наихудшим моментом за все его канцлерство. Поражение СДПГ негативно скажется на его популярности и на оценке коалиционного правительства. Отмечается, что 79% немцев не удовлетворены работой власти. Ожидается, что воскресенье будет свидетельством усиления внутриправительственных разногласий и роста общественного давления в пользу политических изменений в Германии.

Телеканал предполагает, что СДПГ будет сталкиваться с волнами неуверенности и начнет борьбу за свое выживание. Предлагается три варианта действий для канцлера: пересмотр состава министров после выборной неудачи, изменение политики в трех ключевых областях - миграции, промышленности и энергетики, или сохранение молчаливой стратегии, которую Шольц использует в кризисных ситуациях, но которая, вероятно, не спасет его канцлерство, заканчивающееся в 2025 году.

Это предвещает ухудшение внутриполитической ситуации в Германии, укрепление правого популизма и политическую агонию, как заключает телеканал.

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Ранее Spiegel сообщил о проявлениях недовольства жителей Германии в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы МИД Анналены Бербок во время их предвыборного турне по стране, связанного с проблемами, возникшими из-за помощи Украине.