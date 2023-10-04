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NataVd
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
Российские зенитчики рассказали о борьбе с ракетами Storm Shadow

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Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, переданные Киеву, выполняют миссии на малой высоте, но российские зенитчики успешно противодействуют этим угрозам. Экипаж зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" для РИА Новости поделился информацией о перехвате ракет.

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С момента начала специальной военной операции, экипаж машины зенитно-ракетной батареи 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки совершил 80 пусков. Зенитчики отмечают, что когда на поле боя появились планирующие авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM), их природа вызывала затруднения из-за минимальной горизонтальной скорости, отсутствия тепловой сигнатуры и небольших размеров. Члены экипажа "Тора" сообщают, что с течением времени они смогли успешно справляться с этой угрозой.

Сотрудники ЗРК также отмечают, что более сложными являются крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, которые летят на малой высоте, используя рельеф местности в качестве прикрытия. Однако они также заявляют о своей способности успешно сбивать их.

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В августе, представители холдинга "Высокоточные комплексы" поделились информацией о том, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" стали более эффективными в борьбе против ракет Storm Shadow благодаря внедренным специалистами доработкам.

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