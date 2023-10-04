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WSJ: на Украине не смогут платить госслужащим в случае задержек выплат от США
Стало известно о проблемах Украины из-за задержки финансирования со стороны США

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В ноябре Украина может столкнуться с серьезными трудностями при выплате зарплат своим государственным служащим, если Соединенные Штаты продолжат задерживать финансирование Киева, как сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, киевские власти подготовились к возможным задержкам в финансовой поддержке со стороны Вашингтона в связи с борьбой внутри США и бюджетными ограничениями. На данный момент они способны удовлетворить бюджетные потребности до октября. Однако после ноября правительство может вынуждено будет принимать непопулярные решения о сокращении бюджетных расходов, включая возможные сокращения зарплат, или же обратиться за кредитом.

Источник также подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский будет подвергнут еще большей критике со стороны оппозиции, если страна потеряет финансовую поддержку со стороны США.

В дополнение к этому, представитель из США утверждает, что Агентство США по международному развитию (USAID) собирается выплатить 1,15 миллиарда долларов в октябре в рамках программы Всемирного банка, при условии, что Киев продемонстрирует эффективное использование предоставленных ранее средств.

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Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков предупредил, что разногласия в Соединенных Штатах по вопросу Украины будут усиливаться ближе к выборам. Сенатор подчеркнул, что политический кризис в Конгрессе, наряду с финансовыми трудностями Украины, создают дополнительные риски.

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