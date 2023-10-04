В немецком городе отказались строить военный завод из страха перед Путиным

В городе Гросенхайн, расположенном в ФРГ, жители выразили свой протест против строительства завода по производству боеприпасов для Украины. Это решение было принято из опасения вызвать негодование российского президента Владимира Путина. Согласно информации, опубликованной газетой New York Times (NYT), наиболее известный немецкий производитель военной техники и вооружений Rheinmetall изучал возможность строительства нового завода в саксонском Гросенхайне, чтобы удовлетворить спрос со стороны Украины.

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Однако жители Гроссенхайна, города с населением около 20 тысяч человек, выразили противоположное мнение. Шестнадцать из двадцати двух членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу, призывая заблокировать данный проект. Некоторые из них выразили опасение, что строительство завода может вызвать недовольство президента России Владимира Путина.

Авторы статьи указывают на то, что ситуация в Гроссенхайне подчеркивает обеспокоенность немцев в связи с обязательствами страны по вооружению Украины. Они подчеркивают разрыв между политическими решениями, принимаемыми в Берлине, и реакцией на местах.

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Важно отметить, что накануне в Германии состоялся протест, выражающий противодействие поддержке Украины. Протестную акцию в Берлине инициировали активисты движения Querdenker, связанного с оппозиционной правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).