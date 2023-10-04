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МО РФ: средства ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью
Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО и беспилотник над российским регионом

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно аннулировали угрозу, представленную двумя снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) и беспилотным летательным аппаратом над территорией российского региона, как объявлено в официальном Telegram-канале Министерства Обороны России.

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В соответствии с сообщением, «Дежурные средства ПВО сумели нейтрализовать все воздушные угрозы, размещенные над Белгородской областью». Этот успешный инцидент привел к тому, что попытка осуществления террористической атаки на объекты, находящиеся на российской территории, была действенно предотвращена вечером 3 октября.

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Ранее Министерство Обороны также уведомило о сбитой украинской противокорабельной ракете «Нептун» над акваторией Черного моря, неподалеку от полуострова Крым. Эти события подчеркивают важность и эффективность российской системы ПВО в поддержании безопасности и обороны национальных интересов. 

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