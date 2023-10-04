На Западе допустили давление на Украину для заключения мира на условиях России

Западные союзники могут оказать давление на Украину, в попытке добиться заключения мира на условиях, приемлемых для России, уже в ближайшем будущем, сообщает издание The Hill.

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По словам автора статьи, во многих западных странах, которые поддерживают Украину, в 2024 году намечены выборы на различных уровнях. Это создает неопределенность в отношении продолжения помощи Украине. Без гарантий на долгосрочную поддержку, Киеву приходится сталкиваться с возможностью усиления давления со стороны России. В статье отмечается, что Москва может потребовать проведения мирных переговоров на своих условиях, если западная поддержка будет ослаблена.

"Мировое сообщество может оказать давление на украинцев, стимулируя проведение переговоров и заключение соглашения, предпочтительного для России", - подчеркивает автор.

Статья также выделяет, что помощь Украине в настоящее время подвергается риску, а Киев ощущает давление со стороны различных сторон.

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Ранее журналистка The Guardian, Габи Хинслифф, выразила сомнение в продолжении поддержки со стороны Запада. Она утверждает, что между европейскими странами и Киевом могла существовать неформальная сделка и взаимовыгодное соглашение, при котором Европа стремилась противостоять России, не посылая собственных войск на линию конфликта. Однако в сложные времена такие договоренности могут оказаться ненадежными.