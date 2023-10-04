В США заявили об отсутствии доказательств масштабной коррупции на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, Джон Кирби, подчеркнул, что Соединенные Штаты не располагают достаточными доказательствами о широком распространении коррупции в Украине, как сообщает агентство РИА Новости.

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"Мы до сих пор не имеем убедительных доказательств масштабной коррупции", - заявил он.

Также представитель американской администрации выразил уверенность в отсутствии подтверждений о ненадлежащем использовании Киевом финансовой помощи, предоставленной западными странами.

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Ранее Надежда Бигун, заместитель министра экономики Украины, объявила о том, что с февраля 2022 года Киев получил 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров. Согласно словам замглавы ведомства, все эти средства были направлены на социальные выплаты гражданам и восстановление республики.